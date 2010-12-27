Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Енисеем"

Игра состоится сегодня в 15.30 на Центральном стадионе Красноярска.

Тренерский штаб "Зенита" определил стартовый состав команды для грядущего матча с "Енисеем", сообщает пресс-служба клуба сине-бело-голубых. В игре 1/16 финала Кубка России примут участие Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Олег Шатов, Роберт Мак, Алексей Сутормин. На скамейке запасных оказались Александр Васютин, Леон Мусаев, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Максим Бачинский, Сергей Иванов и Илья Воробьев. Ранее эксперт прокомментировал выбор Петербурга площадкой для проведения финала Лиги чемпионов. Фото: Piter.tv