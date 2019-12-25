Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Челси"

В среду, 8 декабря, объявили стартовый состав футбольной команды "Зенит" на матч против лондонского "Челси". На "Газпром Арене" пройдет в игра 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Об этом сообщили в пресс-службе "Зенита".
С первых минут матча на поле выйдут выйдут Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Вилмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел и Клаудиньо. Сердар Азмун и Малком будут нападающими. Ворота сине-бело-голубых будет защищать Михаил Кержаков.
На скамье запасных оказались Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данил Круговой, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Артём Дзюба, Магомед Оздоев, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов и Данила Хотулев.
Матч состоится сегодня в 20:45 по московскому времени.
Ранее "Зенит" встретится с "Челси" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Сергей Семак отметил, что в большей степени в этой игре его интересует качество футбола.
Фото: Piter.tv
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