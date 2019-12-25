"Зенит" встретится с "Челси" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов

Сергей Семак отметил, что в большей степени в этой игре его интересует качество футбола.

В среду, 8 декабря, "Зенит" на своем поле примет английский "Челси" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на "Газпром Арене".

В первом туре английский клуб выиграл у "Зенита" со счетом 1:0. Обе команды группы H уже гарантировано выйдут в плей-офф. "Зенит" — с третьего места.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что в этом матче результат важен в меньшей степени, в приоритете — качество футбола.

Для нас этот матч — ​возможность посмотреть на нашу игру, когда результат важен в меньшей степени. Больше интересует качество футбола, как будут выглядеть игроки на фоне такого сильного соперника. Сергей Семак.

В этом матче на поле точно не стоит ждать Станислава Крицюка, так как он проходит реабилитацию, и Дмитрия Чистякова из-за дисквалификации. Матч начнется в 20:45.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов