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Стал известен состав "Зенита" на матч с "Лацио"
Сегодня, 20:21
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smirenny

Стал известен состав "Зенита" на матч с "Лацио"

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"Зенит" выйдет в лазурной форме.

Вечером в среду, 4 ноября, "Зенит" сыграет против итальянской футбольной команды "Лацио". Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала состав на матч. 

Важнейшая игра с точки зрения борьбы за выход из группы. Нам очень нужны очки. Будем биться!

отметили в пресс-службе "Зенита".

Кроме того уточняется, что матч пропустят некоторые игроки из-за травм и болезней. Кадровые проблемы есть и у соперника. 

Петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме, а итальянцы сыграют в зеленой форме. Матч судит Артур Диаш. Игра начнется в 20:55 в Петербурге.

Ранее мы писали, что Азмун, Малком и Дриусси пропустят игру "Зенита" и "Лацио".

Фото: Piter.TV

Теги: зенит, лацио
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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