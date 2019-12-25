Стал известен состав "Зенита" на матч с "Лацио"

"Зенит" выйдет в лазурной форме.

Вечером в среду, 4 ноября, "Зенит" сыграет против итальянской футбольной команды "Лацио". Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала состав на матч.

Важнейшая игра с точки зрения борьбы за выход из группы. Нам очень нужны очки. Будем биться! отметили в пресс-службе "Зенита".

Кроме того уточняется, что матч пропустят некоторые игроки из-за травм и болезней. Кадровые проблемы есть и у соперника.

Петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме, а итальянцы сыграют в зеленой форме. Матч судит Артур Диаш. Игра начнется в 20:55 в Петербурге.

Ранее мы писали, что Азмун, Малком и Дриусси пропустят игру "Зенита" и "Лацио".

Фото: Piter.TV