Стал известен состав "Зенита" на матч с "Лацио"

Вечером в среду, 4 ноября, "Зенит" сыграет против итальянской футбольной команды "Лацио". Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала состав на матч.
Важнейшая игра с точки зрения борьбы за выход из группы. Нам очень нужны очки. Будем биться!
отметили в пресс-службе "Зенита".
Кроме того уточняется, что матч пропустят некоторые игроки из-за травм и болезней. Кадровые проблемы есть и у соперника.
Петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме, а итальянцы сыграют в зеленой форме. Матч судит Артур Диаш. Игра начнется в 20:55 в Петербурге.
Ранее мы писали, что Азмун, Малком и Дриусси пропустят игру "Зенита" и "Лацио".
Фото: Piter.TV
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