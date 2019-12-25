Азмун, Малком и Дриусси пропустят игру "Зенита" и "Лацио"

По словам главного тренера ФК Сергея Семака, футболисты не готовы к матчу.

Сразу несколько игроков футбольного "Зенита" пропустят ближайший матч команды с итальянским "Лацио" – игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 4 ноября. Об этом на предматчевой конференции заявил главный тренер команды Сергей Семак, передает пресс-служба ФК.

На поле не выйдут Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Малком, Леон Мусаев, Дмитрий Чистяков. По словам Семака, первые два футболиста, занимающиеся по индивидуальной программе, "не готовы", Малком продолжает лечение, как и получивший повреждение Мусаев, а Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов.

Но все, кто выйдут на футбольное поле, отдадут все силы. А дальше — это футбол. Будем надеяться, что удача будет на нашей стороне. сказал Семак

Также тренер добавил, что с прошлых матчей восстановился и отыграет новое состязание Артем Дзюба и Вендел.

Ранее в "Лацио" сообщили о случаях коронавируса в клубе перед матчем с "Зенитом".

Фото: Piter.TV