В "Лацио" сообщили о случаях коронавируса в клубе перед матчем с "Зенитом"

Игроки, у которых оказались положительные тесты, ушли на самоизоляцию.

Итальянский футбольный клуб "Лацио" выпустил специальное заявление о том, что в команде были подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. Обращение опубликовано на официальном сайте команды в субботу, 31 октября.

Положительные тесты оказались у нескольких человек, которые отправились на домашнюю самоизоляцию, остальные в структуре клуба ушли на карантин под наблюдением медицинского персонала. В ближайшее время все представители команды сдадут новые тесты для того, чтобы определиться, кто сыграет в матче чемпионата Италии с "Торино", котоырй пройдет 1 ноября.

Кто именно заразился коронавирусом, не сообщается.

4 ноября римский футбольный клуб должен сыграть в гостевом матче против петербургского "Зенита". Игра состоится в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Начало – в 20:55.

Ранее мы сообщали о том, что болельщики "Зенита" под видом журналистов попали на матч с "Боруссией". Немецкий клуб собирается подать жалобу на петербургский ФК в УЕФА.

Фото: Twitter / @OfficialSSLazio