Болельщики "Зенита" под видом журналистов попали на матч с "Боруссией"

Немецкий клуб собирается подать жалобу на петербургский ФК в УЕФА.

Дортмундская "Боруссия" собирается подать жалобу на "Зенит" в УЕФА. Об этом пишет NRZ со ссылкой на Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Боруссией" проходил без болельщиков. Однако фанаты сине-бело-голубых нашли способ попасть на стадион, представившись журналистами.

Так, в Instagram появилось фото, на котором запечатлен мужчина в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour. Этот человек стоял в месте, отведенном для прессы. Music Hall – известная группировка фанатов "Зенита".

Немецкий клуб считает, что "Зенит" намеренно сделал аккредитации на матч для нескольких своих болельщиков. Представители "Боруссии" направили запрос в УЕФА с требованием провести проверку.

Сообщается, что болельщики "Зенита" подошли стюардам, показали им паспорта и справки на Covid-19. Представившись российскими журналистами, они без проблем попали в зону для прессы. К слову, в списках аккредитованных от "Зенита" журналистов их не было.

Матч между "Зенитом" и "Боруссией" состоялся 28 октября и завершился со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба. В настоящий момент сине-бело-голубые занимают последнее место в группе F турнирной таблицы Лиги чемпионов.

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Фото: Instagram / landscrona