Стал известен состав "Зенита" на матч с "Боруссией"

Матч будет последним для петербуржцев в Лиге чемпионов УЕФА текущего сезона.

Во вторник, 8 декабря, на "Газпром Арене" пройдет матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Боруссией".

Петербуржцы выйдут следующим составом:

Капитанская повязка у Михаила Кержакова. На скамье запасных Александр Васютин, Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Деян Ловрен, Данил Круговой, Вендел, Леон Мусаев, Даниил Шамкин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

Судить матч будет Иштван Ковач. Игра начнется в 20:55 по петербургскому времени.

Ранее мы писали, что Боярский заявил, что исход матча с "Боруссией" не имеет значения.

Фото: пресс-служба "Зенита"; Piter.TV