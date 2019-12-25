Стал известен состав "Зенита" на игру с "Лацио"

В запасе остались Дриусси и Азмун.

Во вторник, 24 ноября, "Зенит" сыграет в Риме с "Лацио". Игра начнется в 23:00.

В запасе – Дриусси и Азмун. Сергей Семак уточнил, что пока футболисты не готовы к матчу. Отмечается, что болельщиков на стадионе не будет.

После 3 туров мы в своей группе Лиге чемпионов УЕФА с одним очком занимаем 4 место. Чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф, сегодня нужно побеждать сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее мы писали, что Семак допустил, что Ловрен может остаться капитаном команды до конца года.

Фото: Piter.TV