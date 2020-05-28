Стал известен соперник Яна в поединке за титул чемпиона UFC

Предыдущий обладатель чемпионского пояса объявил о завершении карьеры.

Президент UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN рассказал, кто будет соперником российского бойца Петра Яна в поединке за чемпионский пояс в полулегком весе.

Им станет бразилец Жозе Алдо, экс-чемпион UFC. Уайт также отметил, что дата, время и место грядущего поединка пока не определены. По слухам, он может состояться в июле на Бойцовском острове.

Отметим, что предыдущий обладатель пояса в полулегком весе Генри Сехудо завершил карьеру.

Петр Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2013 году. Российский боец выиграл 14 из 15 поединков. Его соперник, Жозе Алдо, провел 34 боя и одержал 28 побед.

Ранее президент UFC рассказал об условиях проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Видео: Instagram / @espnmma