Президент UFC рассказал об условиях проведения боя Нурмагомедова и Макгрегора

Многое будет зависеть от поединка российского бойца с Джастином Гэтжи.

Президент UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу Sportsnet рассказал, при каких условиях состоится реванш между действующим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором.

По его словам, этот бой состоится, если россиянин одержит победу над Джастином Гэтжи. Поединок между ними должен пройти в сентябре 2020 года. По его итогам будет определен чемпион UFC в легком весе.

Мы выясним, что следует ожидать Макгрегору. Вероятно, что Конор проведет один из боев летом, после чего нас ждет поединок Хабиба против Гэтжи. По его итогам мы выясним, кто будет драться следующим. Дэйна Уайт, президент UFC

Напомним, 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в четвертом раунде и стал чемпионом UFC в легком весе.

Ранее мы писали, что президент UFC хочет увидеть реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором.

Видео: YouTube / ESPN