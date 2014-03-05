Стал известен самый чистый район Петербурга

Невский район вызвал наибольшее количество нареканий.

Стало известно, что по итогам онлайн-голосования по поводу качества весенней уборки в городе самым чистым районом оказался Фрунзенский. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

В опросе принимали участие 21 214 горожан. Наибольшую активность проявили жители Калининского, Приморского и Фрунзенского районов. Во Фрунзенском районе уборку оценили в 4,52 балла из 5. Второе место занял Центральный, затем Кронштадский район. Невский район вызвал наибольшее количество нареканий.

По итогам осеннего месячника самыми чистыми петербуржцы признали Фрунзенский и Кронштадтский районы.

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Фото: Piter.tv

