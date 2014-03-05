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Стал известен самый чистый район Петербурга
Сегодня, 21:41
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Стал известен самый чистый район Петербурга

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Невский район вызвал наибольшее количество нареканий. 

Стало известно, что по итогам онлайн-голосования по поводу качества весенней уборки в городе самым чистым районом оказался Фрунзенский. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. 

В опросе принимали участие 21 214 горожан. Наибольшую активность проявили жители Калининского, Приморского и Фрунзенского районов. Во Фрунзенском районе уборку оценили в 4,52 балла из 5. Второе место занял Центральный, затем Кронштадский район. Невский район вызвал наибольшее количество нареканий. 

По итогам осеннего месячника самыми чистыми петербуржцы признали Фрунзенский и Кронштадтский районы. 

Ранее мы сообщали, что в Ботаническом саду Петра Великого стартовал сезон экскурсий по Японскому саду.

Фото: Piter.tv
 

Теги: петербург, районы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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