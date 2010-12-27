Средний балл для поступления в СПбГУ достиг рекордных значений

В главном вузе Петербурга рассказали о достижениях своих абитуриентов.

В Санкт-Петербургском государственном университете подвели итоги второй волны вступительных экзаменов. Оказалось, что средний балл в этом году превысил исторический максимум. Об этом сообщается на сайте вуза.

Так, большинство абитуриентов набрали в этом году в среднем 92,49 баллов по ЕГЭ. Годом ранее эта цифра была равна 91,7 баллам, а в 2017 году – 90,75.

Представители вуза также рассказали, что 419 будущих студентов сдали как минимум одно ЕГЭ на 100 баллов, 38 человек имеют два 100-балльных результата. Одна из абитуриенток сдала на максимум все четыре экзамена. Она поступила на специальность "Математика, алгоритмы и анализ данных".

В этом году самыми популярными специальностями среди молодых людей оказались "Международная журналистика", "Управление персоналом", "Нефтегазовое дело" и "Современное программирование".

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Фото: Википедия / NSmirnova