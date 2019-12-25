Меньше 15 тысяч рублей тогда получили 63% опрошенных.

Стал известен размер ожидаемой россиянами новогодней премии. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса "Работы.ру".

Средний размер новогодних премиальных, который хотят получить граждане РФ — 15 тысяч рублей. Отмечается, что в прошлом году новогоднюю премию получили 28% респондентов. Меньше 15 тысяч рублей тогда получили 63% опрошенных, 35% — менее пяти тысяч.

От 15 до 50 тысяч рублей от руководства к празднику получили 16% из тех, кому премию всё-таки выплачивали, 7% — более 50 тысяч. Недовольными размером премии в прошлом году остались 40% получивших. В этом году на выплату надеются 37% респондентов.

Ранее стали известны лауреаты молодежной театральной премии "Прорыв".

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