Стал известен прогноз погоды Петербурга в День ВМФ

Столбики термометров опустятся до +14…+16 градусов, в пригородах местами похолодает до +11 в ночное время. Днём синоптики прогнозируют +24…+26 градусов тепла.

В субботу, 24 июля, стал известен прогноз погоды на воскресенье, 25 июля, день парада ВМФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Так, петербуржцев и гостей города ждёт переменная облачность без особенных осадков. Ночью подует слабый ветер, днём же он усилится до 4-8 м/с. Столбики термометров опустятся до +14…+16 градусов, в пригородах местами похолодает до +11 в ночное время. Днём синоптики прогнозируют +24…+26 градусов тепла. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

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Фото: Piter.tv