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Стал известен проектировщик новой развязки на Лиговском проспекте
Сегодня, 17:14
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Стал известен проектировщик новой развязки на Лиговском проспекте

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На развязку город выделит 291,6 млн рублей.

АО "Западный скоростной диаметр" выбрал проектировщика, которому предстоит разработать проектно-сметную документацию для строительства развязки на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы. Им стало АО "Институт "Стройпроект". Информация появилась на портале госзакупок.

Новая развязка должна связать Витебский проспект с Обводным каналом и Широтной магистралью в сторону центра к набережной Обводного канала и в обратном направлении. На эти цели город готов выделить 291,6 млн рублей.

Победитель конкурса должен завершить работы за 9 месяцев. Если разработанный организацией проект не пройдет госэкспертизу, ее ждет штраф.

Тем временем в Кудрово начали выкупать участки для строительства выезда на Мурманское шоссе.  Будет выкуплено около 21 гектара.

Фото: wikipedia.org

Теги: лиговский проспект, проектировщик, развязка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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