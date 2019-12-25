Стал известен проектировщик новой развязки на Лиговском проспекте

На развязку город выделит 291,6 млн рублей.

АО "Западный скоростной диаметр" выбрал проектировщика, которому предстоит разработать проектно-сметную документацию для строительства развязки на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы. Им стало АО "Институт "Стройпроект". Информация появилась на портале госзакупок.

Новая развязка должна связать Витебский проспект с Обводным каналом и Широтной магистралью в сторону центра к набережной Обводного канала и в обратном направлении. На эти цели город готов выделить 291,6 млн рублей.

Победитель конкурса должен завершить работы за 9 месяцев. Если разработанный организацией проект не пройдет госэкспертизу, ее ждет штраф.

Тем временем в Кудрово начали выкупать участки для строительства выезда на Мурманское шоссе. Будет выкуплено около 21 гектара.

Фото: wikipedia.org