Стал известен процент людей, работающих посменно, которые адаптируются к графику

Только 3% людей, работающих посменно, адаптируются к работе по стабильному графику. Такие данные исследований в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" привел старший научный сотрудник группы по сомнологии НИО артериальной гипертензии Центра Алмазова Михаил Бочкарев.
Специалист отметил, что работа по нестабильному графику ведет к проблемам со здоровьем. Сомнолог советует "сменным" рабочим чаще проходить медобследования, поскольку у них могут возникать онкологические проблемы. Для того, чтобы вред от сменного графика был минимизирован, Бочкарев посоветовал уделить внимание синхронизации ежедневных дел, а также режимам освещения рабочего места.
Рвнее мы сообщали о том, что врачи Центра Алмазова спасли от инвалидности пациента с редкой патологией. Помощь понадобилась 63-летнему жителю Ингушетии.
Фото: Piter.tv
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