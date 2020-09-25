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Стал известен процент людей, работающих посменно, которые адаптируются к графику
Сегодня, 15:28
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Стал известен процент людей, работающих посменно, которые адаптируются к графику

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Речь идет не только о ночных сменах, но и о работе, ради которой надо вставать рано утром.

Только 3% людей, работающих посменно, адаптируются к работе по стабильному графику. Такие данные исследований в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" привел старший научный сотрудник группы по сомнологии НИО артериальной гипертензии Центра Алмазова Михаил Бочкарев.

Специалист отметил, что работа по нестабильному графику ведет к проблемам со здоровьем. Сомнолог советует "сменным" рабочим чаще проходить медобследования, поскольку у них могут возникать онкологические проблемы. Для того, чтобы вред от сменного графика был минимизирован, Бочкарев посоветовал уделить внимание синхронизации ежедневных дел, а также режимам освещения рабочего места.

Рвнее мы сообщали о том, что врачи Центра Алмазова спасли от инвалидности пациента с редкой патологией. Помощь понадобилась 63-летнему жителю Ингушетии.

Фото: Piter.tv

Теги: исследования, работа, усталость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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