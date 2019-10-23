Стал известен процент летальности от коронавируса в регионах СЗФО

Процент выше, чем общероссийский.

В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом посчитали проценты летальности от коронавируса в регионах Северо-Западного Федерального округа.

На данный момент лидирует Псковская область — 3,29%, затем идет Калининградская область — 1,84% и Республика Коми — 1,41%. Смертей от инфекции не было зафиксировано в Республике Карелии и Ненецком автономном округе.

Отметим, что несмотря на близость к Петербургу, в Псковской области было выявлено 243 случая заболевания, в то время как в Петербурге — 6190 случаев. Процент летальности в Северной столице составил 0,71%, а в Ленобласти — 0,24%.



Процент летальности по России составляет 0,93%. В Информационном центре отметили, что летальность и смертность — это не одно и то же. Летальность — процент умерших от общего количества выявленных заболевших, в то время как смертность — процент умерших от общего числа популяции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург занял второе место по числу проведенных тестов на коронавирус среди субъектов РФ.



Фото: ИЦК