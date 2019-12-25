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Петербург занял второе место по числу проведенных тестов на коронавирус среди субъектов РФ
Сегодня, 17:10
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IRINA_CHALKINA

Петербург занял второе место по числу проведенных тестов на коронавирус среди субъектов РФ

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Ленобласть расположилась на 15 месте.

В четверг, 7 мая, стало известно, что Петербург занял второе место по числу проведенных тестов на коронавирус среди субъектов РФ . Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

С начала пандемии в Северной столице произвели  324 613 тестов на коронавирус среди населения. Отметим, что за аналогичный период в Ленобласти зафиксировано 60 тысяч соответствующих тестов.

Первое место по количеству тестов на COVID-19 заняла Москва, где количество лабораторных исследований перевалило за миллион.

Ранее мы сообщали о том, что в мае петербуржцев могут ждать послабления ограничительных мер.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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