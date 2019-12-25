Стал известен порядок вакцинации в Петербурге

Сделать прививку планируют 22 тысячи горожан.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, что в Петербурге получить прививку от коронавируса хотят 22 тысячи человек. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Первыми прививают медиков, анестезиологов и реаниматологов, затем докторов-эндоскопистов, патологоанатомов, работников ПЦР-лабораторий, приемных отделений скорой помощи и тех, кто работает в "красной зоне" и тех, кто посещает пациентов с положительным ПЦР.

Затем привьют сотрудники полиции, работники метро и учителя. Обычные горожане получат прививку в последнюю очередь.

Ранее мы писали, что Минздрав опубликовал рекомендации по лечению коронавируса.

Фото: Piter.TV