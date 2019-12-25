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Стал известен порядок вакцинации в Петербурге
Сегодня, 21:50
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smirenny

Стал известен порядок вакцинации в Петербурге

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Сделать прививку планируют 22 тысячи горожан.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, что в Петербурге получить прививку от коронавируса хотят 22 тысячи человек. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Первыми прививают медиков, анестезиологов и реаниматологов, затем докторов-эндоскопистов, патологоанатомов, работников ПЦР-лабораторий, приемных отделений скорой помощи и тех, кто работает в "красной зоне" и тех, кто посещает пациентов с положительным ПЦР. 

Затем привьют сотрудники полиции, работники метро и учителя. Обычные горожане получат прививку в последнюю очередь. 

Ранее мы писали, что Минздрав опубликовал рекомендации по лечению коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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