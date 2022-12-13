Стал известен портрет среднестатистического преступника в Петербурге

Так, средний возраст преступника – 42 года.

Суды Петербурга подвели итоги минувшего года и определили среднестатистический портрет осужденного. Всего за 2022 год более 12 тысяч человек, из них свыше 1 800 —женщины, 173 — дети, а остальные — мужчины. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Так, средний возраст преступника – 42 года. Его зовут Александр или Владимир, или Сергей. Часто у преступника рабочая специальность, при этом у него нет постоянного источника дохода. Злоумышленник не злоупотребляет алкоголем, но в прошлом у него могли быть проблемы с законом, которые не связаны с лишением свободы. Преступления он совершает в отрасли торговли и общественного питания. Специализация — вор, а знак зодиака — Рыбы.

Всего за 2022 год мировыми судьями и районными судами города на Неве было осуждено 12 712 лиц. В их числе 1 879 женщин и 173 несовершеннолетних. Остальные, соответственно, мужчины (10 660 человек).

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Фото: piter.tv

