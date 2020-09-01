Стал известен главный режиссерский замысел фильма "Брат"

В центре сюжета столкновение бандитского мира и мира музыкантов.

Названа главная идея фильма "Брат" Алексея Балабанова. Режиссер поставил в центр сюжета столкновение бандитского мира и мира музыкантов. Об этом говорится в седьмой части фильма "Ленты.ру" об отечественной поп-музыке 1990-х годов, опубликованной на YouTube.

По мнению экспертов, именно музыкальная тема, впоследствии ставшая культовой, вывела фильм "Брат" из сегмента заурядных городских боевиков. В картине прозвучали уже известные на тот момент песни российской группы Nautilus Pompilius. Один из альбомов главный герой Данила Багров разыскивает в магазинах.

Важность музыкальной темы также подчеркнута в многочисленных акцентах на CD-плеере главного героя, роль которого исполнил Сергей Бодров.

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Видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"