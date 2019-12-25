Любимой группой Жириновского оказался "Сектор Газа"

Политик подарил лидеру группы удостоверение помощника депутата Госдумы.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оказался фанатом группы "Сектор Газа". Об этом говорится в седьмой части документального сериала "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х, опубликованной на YouTube.

Журналистам стало известно, что политик подарил лидеру группы Юре Хою (настоящее имя Юрий Клинских) удостоверение помощника депутата Госдумы. Благодаря этому документу музыкант мог бесплатно ездить на общественном транспорте и свободно входить в помещения любых госорганов. Хою также вручили диплом "За развитие русской культуры" с подписью Жириновского. Сам артист называл этот подарок "солидняком".

Ранее мы писали, что провал Пугачевой на "Евровидении" связали с Меладзе.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский