Стадион в ГМЗ "Павловск" останется в пользовании города

Губернатор Петербурга провел рабочую встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой в Эрмитаже.

В четверг, 4 февраля, глава Петербурга Александр Беглов и министр культуры РФ Ольга Любимова договорились о сохранении стадиона на территории музея-заповедника "Павловск" в пользовании города. Об этом сообщили в Смольном.

Объект должны были передать в федеральную собственность. Стороны также обсудили подготовку празднования 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского, его отметят в 2023 году. Градоначальник уточнил, что специалисты запланировали более 140 различных мероприятий. Помимо этого был поднят вопрос проведения международного проекта Минкульта РФ "Русские сезоны". В 2021 году в проекте примут участие Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Театр юных зрителей имени Брянцева, театр "Мюзик-Холл" и Академический театр балета Бориса Эйфмана.

Ранее мы писали, что в Петербурге все школьники младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

Фото: Смольный