Стадион "Газпром Арена" появился в PES 2020

На нем должны пройти четыре матча в рамках Евро-2020.

Компания Konami выпустила официальное обновление для симулятора eFootball Pro Evolution Soccer 2020, посвященное Евро-2020. Теперь владельцы игры смогут проводить киберфутбольные матчи на "Газпром Арене", домашнем стадионе "Зенита". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Несмотря на перенос турнира на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса, все пользователи игры могут сыграть за каждую из 55 сборных-участниц отборочного турнира на одном из 12 стадионов, которые примут турнир. Обновление PES 2020 доступно для владельцев игры на платформа PlayStation 4, Xbox One и Steam.

Напомним, 7 марта в связи с эпидемией коронавируса было принято решение провести Евро-2020 летом следующего года. На стадионе "Газпром Арена" должны пройти четыре матча: три в рамках группового этапа и один в рамках четвертьфинала.

Ранее стало известно, что Россия предоставила УЕФА гарантии на проведение матчей Евро-2020 в Петербурге.

Видео: VK / @gazpromarena