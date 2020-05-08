Россия предоставила УЕФА гарантии на проведение матчей Евро-2020 в Петербурге

Турнир был перенесен на лето 2021 года из-за коронавируса.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин в интервью агентству ТАСС сообщил о подготовке к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в Петербурге на стадионе "Газпром Арена"

Все согласования получены, гарантии о проведении турнира подписаны председателем правительства страны и переданы в УЕФА. Мы продолжаем подготовку к Евро-2020, никаких сомнений и колебаний нет. Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России

Напомним, 7 марта в связи с эпидемией коронавируса было принято решение провести Евро-2020 летом следующего года. На стадионе "Газпром Арена" должны пройти четыре матча: три в рамках группового этапа и один в рамках четвертьфинала.

Ранее в УЕФА подтвердили, что не будут менять название Евро-2020 в связи с переносом.

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