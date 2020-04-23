УЕФА официально подтвердил, что не будет менять название Евро-2020

Это решение позволит сохранить оригинальную концепцию турнира.

На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) были опубликованы итоги заседания исполкома организации. Оно прошло в формате видеоконференции.

В рамках заседания было принято решение сохранить название чемпионата Европы по футболу, несмотря на его перенос на лето 2021 года.

Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу. Сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир. Пресс-служба УЕФА

Напомним, 17 марта в связи с эпидемией коронавируса было принято решение провести Евро-2020 в следующем году. Сначала об этом сообщила Норвежская футбольная федерация на своем официальном сайте. Затем президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил информацию. В Петербурге на стадионе "Газпром Арена" должны пройти четыре матча: три в рамках группового этапа и один в рамках четвертьфинала.

Ранее стало известно, что УЕФА распределит места в Лиге чемпионов и Лиге Европы по спортивному принципу.