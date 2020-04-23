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УЕФА распределит места в Лиге чемпионов и Лиге Европы по спортивному принципу

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Такой вариант возможен на тот случай, если нынешний сезон не будет доигран.

Журналист издания The Times Мартин Зиглер в своем Twitter-аккаунте сообщил подробности заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) на тему возможности продолжить сезон, прерванный из-за эпидемии коронавируса.

Исполком УЕФА решил, что, если национальные первенства не будут доиграны, места в Лиге чемпионов и Лиге Европы на следующий сезон должны быть распределены по спортивному принципу, а точнее - согласно текущему турнирному положению команд.

Мартин Зиглер, журналист The Times

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее мы писали о том, что сегодня исполком УЕФА обсудит положение дел в футболе на фоне эпидемии коронавируса.

Теги: коронавирус, лига европы, лига чемпионов, уефа
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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