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Исполком УЕФА обсудит положение дел в футболе на фоне эпидемии коронавируса
Сегодня, 11:53
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d_s_sarkisov

Исполком УЕФА обсудит положение дел в футболе на фоне эпидемии коронавируса

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Заседание пройдет в формате видеоконференции.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) сегодня проведет очередное заседание в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

В рамках заседания обсудят текущее положение дел в европейском футболе на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Оно пройдет по итогам совещания с генеральными секретарями всех 55 членов-ассоциаций, которое прошло 21 апреля.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее стало известно, что УЕФА настоятельно рекоммендует всем лигам доиграть нынешний сезон.

Фото: UEFA.com

 

Теги: исполком уефа, коронавирус, уефа
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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