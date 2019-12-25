Исполком УЕФА обсудит положение дел в футболе на фоне эпидемии коронавируса

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) сегодня проведет очередное заседание в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.
В рамках заседания обсудят текущее положение дел в европейском футболе на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Оно пройдет по итогам совещания с генеральными секретарями всех 55 членов-ассоциаций, которое прошло 21 апреля.
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.
Ранее стало известно, что УЕФА настоятельно рекоммендует всем лигам доиграть нынешний сезон.
Фото: UEFA.com
Обсуждение ( 0 )