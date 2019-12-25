Ссора между отцом и сыном закончилась стрельбой из травматического пистолета

У мужчины выпал пистолет, после чего молодой человек подобрал его и выстрелил.

В полицию Невского района поступило сообщение о стрельбе 22 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Подозреваемые уже в отделе полиции объяснили, что во время ссоры у 58-летнего мужчины выпало травматическое оружие, тогда 23-летний сын подобрал его и пару раз выстрелил в стену.

Полиция составила административные акты и проводит проверку по происшествию. Никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, в отношении мужчины, выстрелившего в голову супруге на Рижской улице возбудили дело.

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