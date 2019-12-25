В отношении мужчины, выстрелившего в голову супруге на Рижской улице возбудили дело

Подозреваемого задержали на месте преступления.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что в отношении мужчины, который выстрелил из пневматического ружья в голову своей супруге возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство". Об этом рассказали в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отметим, сотрудники полиции прибыли на место происшествия сразу после случившегося. Именно там они задержали безработного пьяного подозреваемого 37-ми лет.

Ранее мы писали, что на Рижской улице мужчина выстрелил жене в голову из ружья.

Фото: Pixabay