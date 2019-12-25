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В отношении мужчины, выстрелившего в голову супруге на Рижской улице возбудили дело
Сегодня, 11:21
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Arinablinova

В отношении мужчины, выстрелившего в голову супруге на Рижской улице возбудили дело

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Подозреваемого задержали на месте преступления.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что в отношении мужчины, который выстрелил из пневматического ружья в голову своей супруге возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство". Об этом рассказали в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Отметим, сотрудники полиции прибыли на место происшествия сразу после случившегося. Именно там они задержали безработного пьяного подозреваемого 37-ми лет.

Ранее мы писали, что на Рижской улице мужчина выстрелил жене в голову из ружья.

Фото: Pixabay

Теги: выстрел, муж, насилие, ружье, семья
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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