Конфликт двух охранников с Васильевского острова закончился стрельбой

От выстрелов пострадал только общественный порядок.

Днем в воскресенье, 21 июня, в полицию поступило обращение 39-летнего водителя-охранника ООО "Арес". Как Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах, мужчина рассказал о громком конфликте с другим охранником на Среднем проспекте Васильевского острова, 77 корпус 2.

Со слов мужчины, второй охранник той же компании спровоцировал конфликт и, демонстрируя собственное превосходство, несколько раз выстрелил в коллегу. Своим поступком злоумышленник нарушил общественный порядок и испугал местных жителей.

Прибывшие на место полицейские задержали 30-летнего стрелка у здания компании. Изъят травматический пистолет, принадлежащий охраннику, и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее мы рассказывали, что в Стрельне мужчина поссорился со знакомым и взялся за ружье.

Фото: Piter.TV