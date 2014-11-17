Эксперты прокомментировали ссору США с Ватиканом

Ссора США с Ватиканом может иметь разные последствия, уверены авторы Telegram-канала "Мейстер". По мнению экспертов, одним из очень вероятных последствий будет более активное включение американских органов финансового мониторинга в расследование денежных операций Римско-Католической церкви и подконтрольных ей организаций по всему миру.

Телеграмеры уточнили, что такая ситуация может дать очень интересный эффект в отношениях США с рядом традиционных союзников, плотно завязанных на РКЦ, включая ряд стран восточной Европы.

Глубинный раскол между США и ЕС проявляется именно в таких вещах, и во многом обусловлен давними традициями от отцов-основателей, если не первых колонистов: быть католиком – было худшей рекомендацией в США до начала массового завоза ирландцев, а затем итальянцев. Telegram-канал "Мейстер"

