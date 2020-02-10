Многие документы можно будет получить всего за день.

Сроки выдачи разрешений на автомобили и лекарства будут сокращены. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания со своими заместителями. Сроки оформления уменьшатся до одного дня. В отдельных позициях время получение сократится в два-три раза

Чиновник заявил, что нововведение коснется 47 видов разрешений. В частности, под закон попадет регистрация транспортных средств, бизнес-работ, ввоз медикаментов. Убыстрение будет и при оформлении документации для частных детективов. Правительство России намерено бороться с бюрократией в стране. Сейчас обсуждается возможность введения выдачи разрешений в электронном формате.

Ранее Piter.tv писал о том, что Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику.

Видео: YouTube/Правительство России

