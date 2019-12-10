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Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

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Чиновник недоволен бюрократией, которая творится в Минэкономразвития и Минфине.

Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику. Он напомнил, что решение об инвестициях государство принято еще в апреле 2018 года. Вице-премьер раскритиковал Минфин и Минэкономразвития за бюрократию. Об этом сообщили "РИА Новости".

Я очень недоволен в том числе и своей работой. Я мог бы и больше сделать за полтора года...Нельзя с такими бюрократическим подходами подходить. Это никуда не годится

заметил чиновник

Он добавил, что уже декабрь, а есть только надежда на то, что первые деньги в развитие проекта пойдут. Чиновник имеет в виду реанимацию "Ангстрема", которую США внесли в санкционный список в 2016 году. Недавно Арбитражный суд Москвы признал банкротом подконтрольную компанию, создающую микроэлектронику.

Ранее Piter.tv писал о том, что телеведущий Дмитрий Борисов рассказал об отношениях с Андреем Малаховым.
 

Теги: ангстрем, инвестиции, микроэлектроника, юрий борисов
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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