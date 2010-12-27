Телеведущий Дмитрий Борисов рассказал об отношениях с Андреем Малаховым

Борисов занял место ведущего программы "Пусть говорят" вместо Малахова.

Ведущий телепрограммы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов рассказал об отношениях с Андреем Малаховым, который вел передачу ранее. Раньше коллеги были близкими друзьями, но ситуация "не могла не повлиять" на их личные отношения, передало "Экономика сегодня".

По мнению Борисова, все, что произошло - к лучшему. На данный момент отношения между ведущими нормализовались, они могут пообщаться при встрече.

Андрей Малахов ушел с "Первого канала" в 2017 году и теперь работает на ВГТРК с авторской передачей "Прямой эфир" и "Привет, Андрей!".

Фото: Дмитрий Борисов / Instagram