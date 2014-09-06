Петербуржцам напомнили сроки продления "зелёной" ветки метро

Как отметили в "Метрострое", прокладка тоннеля от "Беговой" в сторону новой станции "Зоопарк" может начаться уже в 2023 году.

"Метрострой Северной столицы" заключил дополнительное соглашение с правительством Петербурга относительно продолжения Невско-Василеостровской ("зелёной") ветки городской подземки. О содержании документа рассказало издание Spb.aif.ru,

Напомним, что "зелёная" ветка продлится от станции метро "Беговая" до "Планерной". Новое соглашение включает в себя достаточно большой объём дополнительных работ, в частности, подрядчик обязауется подготовить объекты для проходческого щита "Надежда". Всего специалистам потребуется на это 6 месяцев.

В "Метрострое" отмечают, что тоннель от "Беговой" к новой станции станции "Зоопарк" могут начать прокладывать уже в слеедующем году. Вестибюль "Зоопарка" будет расположен у пересечения Шуваловского и Комендантского проспектов

Общая сумма, которую планируют потратить на возведение линии, оценивают в 42,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что пешеходы снова могут ходить по тротуару у станции метро "Чернышевская".

Фото: Piter.TV