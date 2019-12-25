Сроки строительства более 100 объектов могут сдвинуть в Петербурге

Застройщики 128 объектов капитального строительства могут претендовать на автоматическое продление сроков строительства. Это возможно благодаря новой антикризисной мере поддержки строительной отрасли в Петербурге, передает "РБК Петербург" со ссылкой на Гостройнадзор.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому сроки действующих разрешений на строительство, истекающих до 1 августа 2022 года, будут автоматически продлены на один год.
В Госстройнадзоре Петербурга отметили, что не все застройщики обязательно воспользуются этим правом. Предполагается, что часть проектов будет завершена в ранее запланированные сроки.
В конце марта на федеральном уровне был введён мораторий на начисление неустойки, пени, убытков и других штрафов при нарушении договоров участия в долевом строительстве со стороны застройщиков до конца этого года. Также до конца 2022 года дома с нарушением сроков строительства запретили включать в реестр долгостроев.
Ранее мы писали, что в Петербурге построят культурно-развлекательный интерактивный центр сказок Пушкина. Строительство планируется закончить в августе 2025 года.
Фото: pexels
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