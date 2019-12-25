Сроки строительства более 100 объектов могут сдвинуть в Петербурге

В Госстройнадзоре Петербурга отметили, что не все застройщики обязательно воспользуются этим правом.

Застройщики 128 объектов капитального строительства могут претендовать на автоматическое продление сроков строительства. Это возможно благодаря новой антикризисной мере поддержки строительной отрасли в Петербурге, передает "РБК Петербург" со ссылкой на Гостройнадзор.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому сроки действующих разрешений на строительство, истекающих до 1 августа 2022 года, будут автоматически продлены на один год.

В Госстройнадзоре Петербурга отметили, что не все застройщики обязательно воспользуются этим правом. Предполагается, что часть проектов будет завершена в ранее запланированные сроки.

В конце марта на федеральном уровне был введён мораторий на начисление неустойки, пени, убытков и других штрафов при нарушении договоров участия в долевом строительстве со стороны застройщиков до конца этого года. Также до конца 2022 года дома с нарушением сроков строительства запретили включать в реестр долгостроев.

Ранее мы писали, что в Петербурге построят культурно-развлекательный интерактивный центр сказок Пушкина. Строительство планируется закончить в августе 2025 года.

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