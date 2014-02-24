В Петербурге построят культурно-развлекательный интерактивный центр сказок Пушкина

Строительство планируется закончить в августе 2025 года.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство нового культурного центра, который планируется возвести в Пушкине рядом с Детскосельским бульваром. Застройщик ООО "СВЕТОЧ" получил все необходимые согласования и положительное заключение экспертизы по проектной документации. Об этом сообщила пресс-служба Госстройнадзора.

Культурно-развлекательный интерактивный центр сказок А.С. Пушкина смогут посещать 2000 человек в сутки. Проектная численность персонала составляет 97 человек.

Здание центра будет напоминать стилизованный сказочный дворец с башней, богато украшенным входом и крепостными стенами, оформленный стилизованными декоративными элементами и декорациями по сказкам Пушкина. В самом центре будет крытый тематический парк аттракционов, в котором будут размещены развлекательные зоны, выставки, зрительный зал представлений, площадка водных шоу-программ, квест-программы и кафе.

Строительство планируется закончить в августе 2025 года.

В феврале Госстройнадзор продлил разрешение на строительство жилого дома на месте ВНИИБ.

Фото: предоставлено архитектурной мастерской Мамошина