Сроки продажи "вторички" в Петербурге возросли до 4 месяцев

Хотя быстрые продажи встречаются, они скорее представляют собой единичные случаи, нежели тренд.

Вторичный рынок жилой недвижимости в Петербурге столкнулся с длительным процессом совершения сделок: продажа квартир занимает теперь около 3-4 месяцев. Согласно сведениям крупного риэлторского агентства, средняя продолжительность реализации жилья на вторичке в декабре 2025-го составила 102,2 дня, информирует "Вечерний Санкт-Петербург".

Первые полгода 2025 года характеризовались меньшими сроками продаж, составлявшими в среднем 85–90 дней. Специалист по недвижимости Алексей Лякин подтверждает тенденцию, отмечая, что в нынешних реалиях сделка за три-четыре месяца перестала восприниматься как исключение и стала обычной практикой. Хотя быстрые продажи встречаются, они скорее представляют собой единичные случаи, нежели тренд.

Эта ситуация свидетельствует о замедлении динамики рынка, вынуждая участников процесса проявлять большую осторожность и внимательность при заключении сделок.

Ранее мы сообщили о том, что до 2029 года в Петербурге и Ленобласти намерены открыть 6 санаториев.

Фото: Piter.TV