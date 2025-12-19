До 2029 года в Петербурге и Ленобласти намерены открыть 6 санаториев

Из них 3 станут новыми строениями, остальные 3 представляют собой обновлённые существующие здравницы.

В период с 2026 по 2028 год в Петербурге и Ленинградской области откроются 6 новых санаториев, сообщает издание "Ведомости Северо-Запад", цитируя отраслевых экспертов. Из них 3 станут новыми строениями, остальные 3 представляют собой обновлённые существующие здравницы.

Одним из модернизируемых объектов станет известный "Сестрорецкий курорт". Планируется возвести новый лечебно-профилактический комплекс взамен старого корпуса №3, возведённого в 1978 году. Площадь санатория увеличится до 31 тысячи квадратных метров, включая 11,8 тысяч квадратных метров для размещения 399 комфортабельных номеров. Завершение реставрации запланировано на 2026 год.

Второй реконструкционный проект коснется санатория "Северная Ривьера" в Зеленогорске. Этот оздоровительный комплекс состоит из четырнадцати зданий общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров, большая часть которых была построена в семидесятые годы прошлого столетия.

Новинкой станет современный санаторный комплекс, возводимый в посёлке Солнечное на Приморском шоссе. Комплекс будет включать медицинские и жилые корпуса с общим количеством номеров 473.

Два других будущих санатория создадут на территориях бывших детских лагерей: "Маяк" в Курортном районе и "Красный Выборжец" в посёлке Солнечном.

