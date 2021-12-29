Отныне на проверки будет уходить 10 дней.

Госстройнадзор Петербурга сократил сроки проведения проверок – с 20 до 10 дней. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января этого, напомнили в ведомстве.

Изменились не только сроки проведения проверок, но и их условия. Отныне при фиксировании нарушений инспекторы могут использовать фотосъемку, аудио или видеозапись, даже если на месте отсутствуют ответственные за стройку лица.

Также в этом году ведомство перейдет на работу в электронном формате с применением BIM-технологий. Власти намерены создать единую цифровую платформу "Цифровой строительный надзор", с помощью которой можно контролировать строительство объектов, а также выдавать разрешение на строительство и ввод этих же объектов в эксплуатацию.

Фото: Piter.TV