Госстройнадзор переходит на электронный формат работы

Государственный строительный надзор в Петербурге переходит на работу в электронном формате с применением BIM-технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 4 августа.
Власти намерены создать единую цифровую платформу "Цифровой строительный надзор", с помощью которой можно контролировать строительство объектов, а также выдавать разрешение на строительство и ввод этих же объектов в эксплуатацию.
С января следующего года строительство объектов за счет бюджетных средств будет возможно только при использовании BIM-технологий. Такое решение приняло Правительство России. В настоящее время BIM-технологий уже используются при проектировании объектов недвижимости и проведении государственной строительной экспертизы.
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Фото: pexels.com
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