В Петербурге выросла стоимость земельных участков

За последние полтора года они подорожали на 25-50%.

В Петербурге заметно подорожали земельные участки, пригодные для строительства жилья. За полтора года их стоимость выросла на 25-50%. Об этом "Деловому Петербургу" сообщили в консалтинговом центре "Петербургская недвижимость".

Кроме того, в разы возросла стоимость востребованных и ликвидных лотов. Эксперты связывают это с ограниченным предложением на земельном рынке, с которого в первую очередь расходятся участки с полной градостроительной готовностью.

По словам экспертов, еще год назад земля в пригородах за КАД стоила 7-9 тысяч рублей за квадратный метр улучшений, а теперь уже 10-13 тысяч рублей. В среднем по всем типам лотов, без учета особенностей земельных участков, цена выросла до 31 тысячи рублей за "квадрат" улучшений. На протяжении многих лет эта сумма держалась на уровне 20-25 тысяч.

Ранее мы писали, что доля ипотечных сделок на первичном рынке Петербурга доходит до 80%.

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