  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:02
210
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Карантин для контактировавших с больными COVID-19 сокращен до одной недели

0 0

Ранее срок изоляции составлял 14 дней.

Срок изоляции людей, которые контактировали с ковид-больными, сокращается с двух недель до одной. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Соответствующие постановление ведомства вступило в силу 25 января.

14-дневный карантин для контактировавших с заболевшими коронавирусом был утвержден постановлением главного санитарного врача России Анной Поповой весной 2020 года.

Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19.

из сообщения Роспотребнадзора

В ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией председатель правительства России Михаил Мишустин подтвердил, что соответствующее постановление уже зарегистрировано в министерстве юстиции РФ.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявил, что "омикрон" не станет заключительным штаммом коронавируса.

Видео: Правительство РФ

Теги: covid-19, изоляция, карантин, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Неватим Тим
Сегодня 17:34

Михаэль Лайтман: Спасет ли нас вакцина?
https://ari.org.ru/spaset-li-nas-vakcina/

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии