Карантин для контактировавших с больными COVID-19 сокращен до одной недели

Ранее срок изоляции составлял 14 дней.

Срок изоляции людей, которые контактировали с ковид-больными, сокращается с двух недель до одной. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Соответствующие постановление ведомства вступило в силу 25 января.

14-дневный карантин для контактировавших с заболевшими коронавирусом был утвержден постановлением главного санитарного врача России Анной Поповой весной 2020 года.

Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19. из сообщения Роспотребнадзора

В ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией председатель правительства России Михаил Мишустин подтвердил, что соответствующее постановление уже зарегистрировано в министерстве юстиции РФ.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявил, что "омикрон" не станет заключительным штаммом коронавируса.

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