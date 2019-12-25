В Петербурге увеличат сроки целевой аренды земельных участков

С 3 лет этот срок может вырасти до 10 лет.

В Петербурге могут увеличить срок аренды городских земельных участков, которые без торгов предоставляются для размещения временных объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения. Соответствующее предложение выдвинули в комитете имущественных отношений.

Сроки предлагается увеличить с 3 до 10 лет, поправки в Закон КИО подготовил уже в конце мая. Под упомянутыми временными объектами подразумеваются спортивные сооружения, автостоянки и гаражные боксы, строительные городки, площадки для приема снежных масс и многое другое. Известно, что увеличенный срок аренды позволит представителям сфер благоустройства, спорта, образования и культуры использовать дополнительные возможности.

Сейчас проект поправок проходит согласование в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщали, что пострадавшим от COVID-19 предпринимателям разрешили не платить за аренду.

Фото: Piter.TV