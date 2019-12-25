Пострадавшим от COVID-19 предпринимателям разрешили не платить за аренду

Губернатор подписал соответствующее постановление.

В Петербурге утвердили порядок освобождения от арендной платы для предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер для борьбы с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Если предприниматель пострадал от экономических последствий в связи с пандемией и использует городскую недвижимость, то новое постановление отменяет арендную плату.

Так, от уплаты аренды освободили субъекты малого и среднего бизнеса в 37 видах предпринимательской деятельности: организации в сфере розничной торговли непродовольственными товарами, стоматологии и красоты, авиа и автоперевозок, аэропортовой деятельности, спорта, культуры, организации досуга и развлечений, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, выставочной и образовательной деятельности, бытовых услуг населению.

Постановление также коснется договоров на размещение нестационарных торговых объектов, заключенных с Комитетом имущественных отношений. Отмена арендной платы распространиться на платежи за второй квартал 2020 года, с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Чтобы получить данную меру поддержки, необходимо отправить в КИО заявку и приложить к ней необходимый пакет документов, которые подтверждают право на льготу. Комитет утвердит реформу заявки и перечень документов в ближайшее время.

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