Петербургским экспортным компаниям выделены субсидии в 61 млн рублей

Поддержку получили компании, продающие за рубеж зерновые и бобовые культуры, а также масложировую продукцию.

Петербургские компании, занимающиеся экспортом зерновых, масличных, бобовых культур и масложировой продукции, получат субсидии на общую сумму 61,2 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе Смольного 2 июня, заявки компаний на получений финансовой поддержки одобрили в Российском экспортном центре.

Известно, что петербургскими получателями субсидий стали компании, поставляющие продукцию в страны Евросоюза, Азии, страны Европы и Ближнего Востока, Китай. Компании смогут компенсировать до 50% затрат на доставку продукции за рубеж в период изменения логистики и повышенной стоимости перевозки товаров. Программу по поддержке транспортировки продукции признали одной из самых востребованных мер господдержки.

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Фото: Piter.TV