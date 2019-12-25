Стал известен размер льготного займа для предпринимателей Петербурга

Кредит можно взять в размере выплаты зарплат на 2019 год.

Предприниматели смогут получить кредит и вернуть себе выплаченную по нему сумму, сообщили в Смольном.

Пройдет период, связанный с коронавирусом. Те, кто этот путь успешно преодолеют, получат новые идеи и понимание, как жить дальше. Такие организации смогут вернуть выплаченную сумму, и она послужит стартовым капиталом для дальнейшего развития поделился вице-губернатор Евгений Елин.

Кредиты получат предприятия, которые попали под ограничительные меры и находятся в перечне пострадавших отраслей. Для организации этой работы Фонд докапитализируется из бюджета города на 2 миллиарда рублей.

Размер займа будет зависеть от суммы, выплаченной в прошлом году на зарплаты работникам, но не больше 5 миллионов рублей. Срок кредитования – 3 года под 2% годовых с отсрочкой первого платежа в один год.

В случае сохранения занятости на уровне не ниже 90% кредит, взятый организацией, будет предоставлен в виде субсидии на списание всего займа и процентов по нему. В случае сохранения занятости на уровне не ниже 80% организация вернет себе половину заимствованных средств. уточняется в сообщении.

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