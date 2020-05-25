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В России резко упала выдача ипотеки

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Реже ипотеку стали брать в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тюменской области и на Кубани.

В России резко упала выдача ипотеки. Он сократился до 39%, до 184 миллиарда рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Реже ипотеку стали брать в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тюменской области и на Кубани.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко считает, что причина в том, что тяжело решиться на кредит, не зная о перспективах своих доходов.

Ранее Минстрой РФ назвал новые меры поддержки жилищного строительства.

Теги: жилье, ипотека, кредиты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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